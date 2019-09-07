БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
07.09.19 19:16

Филиал "Укрзализныци" объявил тендер на закупку шампанского

Региональный филиал "Приднепровская железная дорога" АО "Укрзализныця" объявил тендер на закупку полусладкого шампанского в количестве 348 бутылок.

шампанское

Как пишет "Железная дорога без коррупции", об этом свидетельствуют данные в системе "Прозорро", передает БизнесЦензор.

Согласно тендерной документации, алкогольный напиток должен соответствовать ДСТУ 4807:2007 "Вина игристые".

Напиток должен быть прозрачным без осадка и посторонних примесей. Цвет: светло-соломенный от зеленого до золотистого. Букет: развитый, тонкий, присущий шампанскому. Доля этилового спирта – от 10,5 до 12,5%. Содержание сахара: 6,0-6,5%. Вместимость: стеклянная бутылка 0,75 л.

Ожидаемая стоимость закупки составляет 44,89 тыс. грн.

Читайте также: Глава "Укрзализныци" анонсировал изменение системы закупок

Поставка должна состояться в четвертом квартале 2019 года по адресу: Днепр, проспект Дмитрия Яворницкого, 108. В данном здании находится администрация "Приднепровской железной дороги".

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100