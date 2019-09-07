Партиям возместят из госбюджета 470 миллионов расходов на политическую рекламу

Соответствующее решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии 6 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Утвержден объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе 6731110 "Возмещение расходов политическим партиям, связанных с финансированием их предвыборной агитации на выборах народных депутатов Украины" в проекте государственного бюджета на 2020 год в сумме 467,33 млн грн", – сказано в сообщении.

Также ЦИК предлагает предусмотреть в госбюджете на 2020 год 95,52 млн грн по программе 6731020 "Проведение выборов народных депутатов Украины".

Кроме того, 2,24 миллиарда гривне планируется заложить на предоставление субвенции из госбюджета местным бюджетам на проведение запланированных на 2020 год выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов.

ЦИК также предлагает предусмотреть 44,27 млн грн по бюджетной программе 6731050 "Функционирование Государственного реестра избирателей".

Напомним, действующее законодательство предусматривает возможность возмещения расходов на политическую агитацию для партий, которые пройдут в парламент. Так, политическая сила, которая преодолела на выборах избирательный барьер в 5% и прошла в Верховную Раду может вернуть за счет государственного бюджета размер фактически осуществленных политической партией расходов. Максимальная сумма такого возмещения ограничена максимальным размером предвыборного фонда (375,57 млн грн).

Как сообщалось, 7 августа Газеты "Голос Украины" и "Урядовий курьер" обнародовали список народных депутатов, избранных на досрочных выборах Верховной Рады. Абсолютное большинство в парламенте получила партия "Слуга народа" у которой 254 депутата.

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