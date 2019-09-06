Путин потребовал удешевить запуски российских ракет

Об этом он заявил на совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный и перспективных ракетных комплексов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин отметил увеличение конкуренции на мировом рынке космических услуг.

"Сразу хочу отметить следующее: при создании техники необходимо ориентироваться на обеспечение ее конкурентоспособности – как по техническим характеристикам, так и по цене. Причем это требование касается не только ракетных комплексов", – сказал российский президент.

"Я прошу в целом обратить внимание на оптимизацию себестоимости продукции, выпускаемой предприятиями "Роскосмоса", а также проработать меры, которые в перспективе позволят снизить стоимость космических систем и самих пусков, обеспечив при этом абсолютное качество", – добавил Путин.

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Как сообщалось, ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обвинил в демпинге SpaceX Илона Маска, заявив, что цены запусков космических ракет, которые назначает для своих клиентов американская компания, являются "нерыночными и несправедливыми".

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