Импорт нефтепродуктов в Украину вырос на 11%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной фискальной службы, передает БизнесЦензор.

Нефтепродукты импортированы на сумму $3,41 млрд, что на 5,4% больше, чем в январе-августе 2018 года ($3,23 млрд).

В частности, из России импортировано топливо на $1,38 млрд (доля – 40,53%), Беларуси – на $1,25 млрд (36,82%), Литвы – на $363,42 млн (10,67%), из других стран – на $407,7 млн (11,97%).

Кроме того, по итогам восьми месяцев Украина экспортировала 407,17 тыс. тонн (+43,6% к январю-августу 2018 года) нефтепродуктов на общую сумму $195,08 млн (+21,9%). Стоимость поставленного в адрес контрагентов из Греции топлива составила $50,44 млн, Латвии – $25,65 млн, Мальты – $21,77 млн, из других стран – $97,22 млн.

Напоним, Украина в 2018 году импортировала нефтепродукты на $5,54 млрд.

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