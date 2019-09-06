"Укрзализныця" хочет вводить конвенции в автоматическом режиме

Об этом рассказал председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на встрече с представителями бизнеса в ЕБА, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"Чтобы снять вопрос (по конвенциям) в целом, у нас есть инициатива по автоматическому или полуавтоматическому введению конвенций или ограничений. Это связано с тем, что у нас есть определенные нормативы по количеству выгрузки вагонов и по объему подхода под выгрузку. В том случае, если мы будем видеть, что математически выходит, что на каком-то терминале показатели заходят в "желтую" или "красную" зону по объему подхода, который есть на этот терминал, и по объему выгрузки, в течение нескольких последующих дней (планируем, что это будет три дня) мы сначала будем вводить ограничения на погрузку, потом - конвенцию. В режиме, который не будет связан с обратной реакцией со стороны дороги", - рассказал Кравцов.

Такой подход он назвал более жестким по сравнению с сегодняшним режимом введения конвенций. Однако, как считает руководитель "Укрзализныци", он будет более эффективным.

Как сообщалось, 31 июня "Укрзализныця" впервые в 2019 году ввела масштабные ограничения по отгрузкам зерна в направлении портов. Также ограничения на отправку зерна вводились с 16 августа.

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