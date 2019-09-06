Telegram позволил пользователям полностью скрывать свои номера телефона

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

В новой версии мессенджера также добавилась возможность ограничить пользователю круг лиц, которые могут найти его по номеру телефона. Свое решение компания обусловила тем, что все чаще Telegram-каналы используются людьми для "самоорганизации перед притеснением".

"Мы верим, что каждый из нас имеем право на выражение собственного мнения и конфиденциального общения. Для того чтобы защитить это право, мы предлагаем вам сегодня новые настройки приватности", - говорится в сообщении компании.

Ранее в СМИ появлялась информация о разработке Telegram новых настроек приватности с целью защитить протестующих в Гонконге. Так обновление мессенджера позволит помешать властям определять участников групповых чатов приложения. Основатель Telegram Павел Дуров также обвинил китайские власти в DDoS-атаках на мессенджер во время протестов в Гонконге.

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