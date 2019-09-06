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06.09.19 17:25

Экспорт украинской кукурузы принес $3,7 миллиарда с начала года

Украина за январь-август 2019 года экспортировала пшеницы на $1,87 млрд, кукурузы – на $3,67 млрд.

Экспорт украинской кукурузы принес $3,7 миллиарда с начала года

Об этом свидетельствует таможенная статистика Государственной фискальной службы Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что больше всего украинской пшеницы за восемь месяцев 2019 года купили Египет (на $371,97 млн), Индонезия (на $235,22 млн) и (Бангладеш на $201,51 млн).

Ржи с января по август 2019 года за границу было продано на $3,35 млн. В том числе в Беларуси – на $2,05 млн, в Польшу – на $554 тыс., в Бангладеш – на $469 тыс.

Муки пшеничной за указанный период было экспортировано на $59,414 млн. В частности в Объединенные Арабские Эмираты – $13,48 млн, в Китай – на $7,76 млн, в Сингапур – на $6 млн.

Ячменя за восемь месяцев 2019 года экспортировали на $433 млн, кукурузы – на $3,67 млрд.

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