Продажа электроэнергии на организованных сегментах рынка в августе сократилась на 12%

Об этом свидетельствует информация в отчете госпредприятия "Оператор рынка", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, в частности объем электроэнергии, проданной в прошлом месяце на рынке на сутки вперед (РСВ), составил 3,82 млн МВт-ч, что на 12,24% (на 532,24 тыс. МВт-ч) меньше, чем в июле. В том числе 3,62 млн МВт-ч было отпущено в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" (-11,06% к июлю) и 196,98 тыс. МВт-ч в зоне "Бурштынский остров" (-29,46%).

Объем купли-продажи электроэнергии на внутрисуточном рынке (ВСР) в августе составил 121,31 тыс., что на 16,23% (на 16,94 тыс. МВт-ч) больше, чем месяцем ранее. Из них 89,91 тыс. МВт-ч было реализовано в объединенной энергосистеме (+1,7), еще 31,4 тыс. МВт-ч (почти вдвое больше чем в июле) в зоне острова Бурштынской ТЭС.

Общая стоимость отпущенной в августе на РСВ электроэнергии составляет 7,69 млрд грн (здесь и далее с НДС), из них 7,25 млрд грн (94%) – по ОЭС. Общая стоимость на ВСР составила 262,4 млн грн, из них 72% (189,31 млн грн.) – по ОЭС.

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