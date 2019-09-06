Резервы Нацбанка превысили $22 миллиарда

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

Как отмечают в НБУ, объем резервов за месяц почти не изменился благодаря тому, что чистая покупка Национальным банком валюты на межбанковском рынке компенсировала расходы на погашение и обслуживание государственного долга.

В частности, Нацбанк за месяц скупил на межбанке $299,4 млн. В том числе $177 млн были куплены при осуществлении интервенций по выбору лучшего курса и $139,2 млн – по единому курсу. В то же время в течение месяца НБУ провел одну интервенцию по продаже валюты на сумму $16,8 млн.

В то же время правительство и Национальный банк выплатили в августе в счет обслуживания и погашения государственного и гарантированного долга $257,5 млн. Из этой суммы $89,7 млн было уплачено по обязательствам перед Международным валютным фондом, $33,7 млн направлено на обслуживание еврооблигаций и $23 млн – на обслуживание облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), остальные средства – на выполнение других обязательств перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.

Кроме того, на размер резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на $132,9 млн (в эквиваленте).

"По состоянию на 1 сентября 2019 года объем международных резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка", – отмечают в НБУ.

Как сообщалось, международные резервы Украины по состоянию на 1 августа составили $21,84 млрд (в эквиваленте), увеличившись в июле на 5,8% или на $1,2 млрд благодаря чистой покупке валюты на межбанковском рынке.

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