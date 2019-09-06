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06.09.19 15:53

США намерены поставлять газ в Восточную Европу через Грецию

США заинтересованы в поставках сжиженного газа (СПГ) в страны Восточной Европы через территорию Греции.

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Такое заявление сделал министр торговли США Уилбур Росс по итогам встречи с представителями греческого кабмина, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

По словам Росса, как только будет заключен крупный контракт на поставку СПГ в регион, Соединенные Штаты примут участие в проекте строительства регазификационного терминала в Александруполисе.

Министр также заявил, что США рассчитывают на превращение Греции в региональный энергетический хаб - в том числе и за счет экспорта американского сжиженного газа.

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