Суд оштрафовал директора НАБУ за неуказанные в декларации расходы на отдых

Об этом сообщил адвокат директора НАБУ Владислав Кича, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Суд вынес решение о взыскании штрафа в 200 необлагаемых минимумов (3,4 тыс. грн, – ред.). Считаем абсурдным это решение суда и подадим апелляцию", – сообщил Кича.

Напомним, в мае 2019 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Государственное бюро расследований установило, что за отдых на охотничьей базе своей семьи и семьи друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, Сытник "забыл заплатить достаточно большую сумму наличными".

"Когда чиновник получает любые услуги, а кто-то другой платит, например, 100 тыс. грн, то это называется неправомерная выгода. Господин Сытник должен это показать в декларации как подарок или же лучше заплатить самому", – заявлял Луценко.

В июле полиция вручила Сытнику административный протокол, связанный с коррупцией, за нарушение им ограничений при получении подарков (в связи с отдыхом на охотничьей базе). Позже в Сарненском райсуде прошел ряд заседаний по рассмотрению этого протокола.

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