Новый генпрокурор назначил себе первого заместителя

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает БизнесЦензор.

Каско окончил Львовский государственный университет Ивана Франко в 1998 году. В том же году начал работу в органах прокуратуры, а именно во Львовской транспортной прокуратуре. Известно, что сокурсником Касько был нынешний глава Офиса президента Андрей Богдан.

С 1999 по 2002 годы Касько работал на должностях от старшего следователя до начальника следственного отдела в прокуратуре Львовской области. С 2002 по 2005 годы – старший прокурор Генеральной прокуратуры Украины. В 2005-2007 годах занимался юридической практикой.

Вернулся в Генеральную прокуратуру в 2007 году на должность начальника международно-правового управления, где проработал до 2010 года. С 2010 по 2014 годы занимался адвокатской деятельностью.

В 2014 году назначен заместителем Генерального прокурора Украины. Уволился в 2016 году после конфликта с экс-генпрокурором Виктором Шокиным из-за так называемого дела "бриллиантовых прокуроров", после чего продолжил осуществлять адвокатскую деятельность.

Как сообщалось, 29 августа президент Владимир Зеленский назначил Руслана Рябошапку генеральным прокурором Украины. До этого он занимал должность заместителя Офиса президента.

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