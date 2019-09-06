В Киеве запустили систему для мониторинга качества воздуха

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"Недавно специалисты Kyiv Smart City запустили платформу мониторинга качества воздуха в столице. Этот сервис доступен на портале: https://air.kyivsmartcity.com/. Информация о качестве воздуха отображена на интерактивной карте и постоянно обновляется", – отметил Кличко.

По словам городского головы, специалисты мониторят ситуацию и фиксируют данные на 10 локациях во всех районах столицы, в будущем сеть независимых измерительных станций расширят.

"Забор воздуха осуществляется ежедневно. Анализируют его по 8 показателям: формальдегид (CH₂O), диоксид азота (NO₂), угарный газ (CO), кислород (O₂), углекислый газ (CO₂), температура воздуха, влажность, атмосферное давление. Этим сервисом также могут пользоваться контролирующие органы, которые занимаются экологической ситуацией в городе", – отметил Кличко.

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