Поставки импортных сыров в Украину подскочили в 1,6 раза

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики, обнародованной Государственной фискальной службой, передает БизнесЦензор.

В денежном выражении экспорт составил $15,64 млн, что на 22% меньше показателя восьми месяцев 2018 года.

В то же время импорт сыров по итогам января-августа 2019 года составил 12,5 тыс. тонн, что в 1,6 раза превышает показатель за аналогичный период 2018 года. В денежном выражении импорт возрос на 49,5% - до $57,27 млн.

Экспорт сливочного масла из Украины в январе-августе текущего года сократился на 34,3% - до 14,1 тыс. тонн, в денежном выражении - на 37,2%, до $58,1 млн. Импорт этой продукции, по информации ГФС, возрос на 33% - до 0,95 тыс. тонн ($5,28 млн).

Экспорт молока и сливок (сгущенных) в январе-августе вырос на 9,5% - до 29,17 тыс. тонн. Украина поставила сгущенные молоко и сливки на общую сумму $61,85 млн против $43,77 млн в январе-августе 2018 года. Импорт этой группы товаров сократился на 6,6% - до 1,33 тыс. тонн ($2,91 млн).

Как сообщалось со ссылкой на данные таможенной статистики, Украина в 2018 году импортировала 13,72 тыс. тонн сыров (+37,1% по сравнению с 2017 годом) при экспорте 8,34 тыс. тонн (-7,8%). Экспорт сливочного масла за минувший год остался на уровне 2017 года и составил 30,38 тыс. тонн, импорт незначительно вырос - до 1,1 тыс. тонн. Экспорт молока и сливок (сгущенных) составил 35,55 тыс. тонн (-24,1%), импорт - 2,36 тыс. тонн (+38,6%).

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