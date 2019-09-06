БизнесЦензор

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06.09.19 14:31

АМКУ разрешил Dragon Capital купить бывший центральный офис "Укрсоцбанка"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил кипрской компании Dragon Capital Investments Limited из группы Dragon Capital разрешение на приобретение принадлежащего "Укрсоцбанку" здания по ул. Деловая, 3 в центре Киева, где ранее располагался центральный офис банка.

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Об этом сообщает пресс-служба Комитета, передает БизнесЦензор.

Ранее вице-президент "Альфа-Банка" Ирина Скороходова сообщала о планах продать офис "Укрсоцбанка" по ул. Деловая, 3 – четырехэтажного здания общей площадью 6,8 тыс. кв. м.

Как сообщалось, акционеры "Альфа-Банка" 10 сентября планируют одобрить присоединение АО "Укрсоцбанк" по упрощенной процедуре.

"Альфа Групп" еще в январе 2016 года договорилась о покупке "Укрсоцбанка" у UniCredit Group. Итальянская группа вместо денег получила 9,9% новых акций ABH Holdings S.A. После 2021 года UniCredit планировала продать эти акции в ходе IPO компании ABH Holdings S.A. (ABHH).

"Пока финальная точка в сделке не поставлена, "Альфа-банк" и "Укрсоцбанк" будут функционировать как два отдельных юрлица, сверхбыстрого процесса слияния мы не ожидаем", – говорила тогда председатель правления "Укрсоцбанка" Тамара Савощенко.

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Напомним, чистая прибыль "Альфа-Банка" в 2018 году составила 1,26 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года по размеру общих активов "Альфа-Банк" занимал 6 место (69,41 млрд грн), "Укрсоцбанк" – 11 место (42,24 млрд грн) среди 77 действовавших финучреждений. Объединение "Укрсоцбанка" с "Альфа-Банком" завершиться осенью.

"Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева в Украине принадлежит "Альфа-Банк" и приобретенный у итальянской UniCredit "Укрсоцбанк", а также мобильный оператор "Киевстар" (через Veon).

На сайте НБУ бенефициарами "Альфа-банка" Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен – России, тогда как на сайте российского "Альфа Банка" все четыре его бенефициара указаны как граждане России.

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