АМКУ разрешил Dragon Capital купить бывший центральный офис "Укрсоцбанка"

Об этом сообщает пресс-служба Комитета, передает БизнесЦензор.

Ранее вице-президент "Альфа-Банка" Ирина Скороходова сообщала о планах продать офис "Укрсоцбанка" по ул. Деловая, 3 – четырехэтажного здания общей площадью 6,8 тыс. кв. м.

Как сообщалось, акционеры "Альфа-Банка" 10 сентября планируют одобрить присоединение АО "Укрсоцбанк" по упрощенной процедуре.

"Альфа Групп" еще в январе 2016 года договорилась о покупке "Укрсоцбанка" у UniCredit Group. Итальянская группа вместо денег получила 9,9% новых акций ABH Holdings S.A. После 2021 года UniCredit планировала продать эти акции в ходе IPO компании ABH Holdings S.A. (ABHH).

"Пока финальная точка в сделке не поставлена, "Альфа-банк" и "Укрсоцбанк" будут функционировать как два отдельных юрлица, сверхбыстрого процесса слияния мы не ожидаем", – говорила тогда председатель правления "Укрсоцбанка" Тамара Савощенко.

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Напомним, чистая прибыль "Альфа-Банка" в 2018 году составила 1,26 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года по размеру общих активов "Альфа-Банк" занимал 6 место (69,41 млрд грн), "Укрсоцбанк" – 11 место (42,24 млрд грн) среди 77 действовавших финучреждений. Объединение "Укрсоцбанка" с "Альфа-Банком" завершиться осенью.

"Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева в Украине принадлежит "Альфа-Банк" и приобретенный у итальянской UniCredit "Укрсоцбанк", а также мобильный оператор "Киевстар" (через Veon).

На сайте НБУ бенефициарами "Альфа-банка" Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен – России, тогда как на сайте российского "Альфа Банка" все четыре его бенефициара указаны как граждане России.

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