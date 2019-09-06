Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка "Аксиома"

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает БизнесЦензор.

"Требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными. Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "Коммерческий банк "Аксиома" прекращены", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, по данным Фонда гарантирования, в периоды ноябрь-декабрь 2013 года и март-апрель 2014 года банк "Аксиома" предоставлял кредиты по заниженным ставкам группе заемщиков (11 компаний), основным видом деятельности которых были спекулятивные операции на рынке ценных бумаг.

По подсчетам Фонда, на момент введения в банк временной администрации общая задолженность указанных заемщиков составила более 600 млн игры, или 97% общего объема кредитного портфеля банка "Аксиома".

По данным НБУ, основными владельцами банка "Аксиома" являлись граждане Украины Татьяна Четверик, Василий Гусев и Олег Резников. СМИ связывают банк с харьковским бизнесменом, владельцем девелоперской компании "Аксиома" Игорем Сбитневым.

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