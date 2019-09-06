Экспорт украинской курятины вырос с начала года на 28%

Об этом свидетельствует таможенная статистика Государственной фискальной службы (ГФС), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В денежном выражении экспорт этой продукции возрос на 20,4% – до $401,78 млн.

В то же время импорт мяса птицы и субпродуктов за восемь месяцев 2019 года сократился на 4,4% – до 82,2 тыс. тонн, в денежном эквиваленте – на 3,7%, до $32,86 млн.

Кроме того, по данным ГФС, экспорт свинины по итогам января-августа 2019 года вырос на 4,2% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года – до 1,41 тыс. тонн. В денежном выражении он составил $3,13 млн, по сравнению с $2,96 млн за восемь месяцев 2018 года.

В то же время импорт свинины в Украину за этот период вырос на 3,9% – до 16,33 тыс. тонн на сумму $31,1 млн, по сравнению с $29,5 млн в январе-августе 2018 года.

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Напомним, Украина в 2018 году нарастила экспорт мяса птицы и субпродуктов до 328,97 тыс. тонн (+21,2%) по сравнению с 2017 годом, импорт – до 130,46 тыс. тонн (+10,3%).

Экспорт свинины сократился в 2,8 раза – до 1,76 тыс. тонн, импорт вырос в пять раз – до 28,56 тыс. тонн.

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