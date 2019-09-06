Зеленский назначил нового главу Запорожской областной администрации

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №659/2019 от 5 сентября обнародован на сайте главы государства.

В то же время другим своим указом Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей председателя Запорожской ОГА Эллу Слепян.

Согласно данным из открытых источников, Виталий Туринок в 2005-2008 году работал в запорожском ООО "Постулат", а также занимал руководящие должности в ПАО "Ровенский домостроительный комбинат". По данным госреестра юрлиц, в последнем он владеет 67% акций. Также Туринок указан владельцем еще нескольких предприятий, которые находятся в состоянии прекращения.

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