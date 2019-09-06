Импорт подержанных автомобилей в августе превысил продажи новых в 3 раза

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

"В результате, машины, бывшие в эксплуатации, охватили три четверти первичного рынка легковых авто, годом ранее их доля была 58%", – отмечается в сообщении.

При этом автомобили возрастом старше 10 лет составили 36% первичных регистраций иномарок с пробегом. Самым возрастным автомобилем, получившим украинский регистрационный номер в августе, стал Buick Regal 1987 года выпуска.

При этом 49% пришлось на импорт автомобилей с бензиновыми двигателями, доля дизельных авто составила 39%, автомобилей с ГБО – более 7%, почти 3% пришлось на электромобили и 2% на гибриды.

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Самой популярной маркой месяца остается Volkswagen (4 тыс. машин), второй по популярности стала Skoda (2,06 тыс.), на третьем месте – Renault (2 тыс.), далее разместились Ford (1,93 тыс.) и Opel (1,62 тыс.).

Всего с начала года украинскую прописку получили 298,5 тыс. бывших в эксплуатации легковых авто, что в 4,8 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

По данным "Укрватопрома", в августе украинцы приобрели и зарегистрировали 8,3 тыс. новых легковых автомобилей. Таким образом, по сравнению с прошлым годом августовский спрос на новые машины вырос на 12,5%.

Наибольшее количество зарегистрированных в прошлом месяце новых авто были модели французской марки Renault (1422 шт.), далее идут Toyota (1175 машин), KIA (817) и Skoda (601 авто).

Как сообщалось, в июле украинцы зарегистрировали более 24 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом и 7,6 тыс. новых легковых авто.

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