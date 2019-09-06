Нацсовет назначил проверку еще одного телеканала соратника Медведчука

Об этом сообщается на сайте Нацсовета, передает БизнесЦензор.

В частности, по результатам мониторинга спутникового вещания ТРК "МОСТ ТВ" (логотип "ZIK") от 27 августа зафиксировано отсутствие вещания по параметрам, указанным в лицензии, что является признаком нарушения требований законодательства. В связи с этим назначена внеплановая выездная проверка деятельности этого вещателя.

В то же время Нацсовет удовлетворил заявления двух юридических лиц ООО "ТРК "МОСТ ТВ" (логотип "ZIK") и ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации" (логотип "Z ZIK") и одобрил изменение в лицензиях конечного бенефициарного собственника (контроллера) на Тараса Козака.

Как сообщалось, накануне Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины принял решение обратиться в суд относительно аннулирования лицензии телеканала NewsOne.

Как сообщалось, новосозданный медиахолдинг "Новости" 14 июня сообщил, что нардеп Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK – компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации".

Напомним, в декабре Тарас Козак стал официальным владельцем всех входящих в "112 Украина" шести телеканалов. В декларации Козак указал их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн.

Ранее Козак также купил телеканал NewsOne, в отношении которого, как и в отношении телеканалов группы "112 Украина", Верховная Рада потребовала от СНБО ввести санкции.

Козак входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука и стал народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Брат Тараса Козака Богдан совместно с братом Виктора Медвчедука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий, в частности, "Керамбуд" и "Капитал плаза".

Кроме того, спутница и мать ребенка Козака, на которую оформлена многочисленная недвижимость в Украине, также владеет долей в нефтяном бизнесе в России вместе с супругой Медведчука Оксаной Марченко.

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