БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
06.09.19 20:54

Французский миллиардер купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 миллиарда

Акционеры одного из крупнейших и старейших аукционных домов мира Sotheby's одобрили продажу компании французскому миллиардеру Патрику Драи за $3,7 млрд.

sothebys

Как сообщается в пресс-релизе Sotheby's, за сделку проголосовали держатели 91% голосующих акций, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Драи, глава телекоммуникационной группы Altice, достиг соглашения о приобретении Sotheby's в июне. Сделка будет совершена через фирму бизнесмена BidFair USA.

После завершения сделки (предположительно в четвертом квартале 2019 года) будет проведен делистинг аукционного дома. До этого акции компании торговались на Нью-йоркской фондовой бирже в течение 31 года.

Акции Sotheby's слабо меняются в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в пятницу. С начала года капитализация компании подскочила на 43%.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100