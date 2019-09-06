Акции "Проминвестбанка" повторно выставили на продажу со сниженной на 25% ценой

Об этом сообщается на сайте фондовой биржи, передает БизнесЦензор.

Начальная стоимость пакета ценных акций установлена в сумме 399,1 млн грн, что на 25% меньше, чем на первом запланированном аукционе (532,1 млн грн).

Как отмечает Finbalance, 27 августа Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу ООО "Телерадиокомпания "Жиса" (связано с Игорем Коломойским) и отменил постановление Печерского райсуда. Киева от 24 июля, которым было удовлетворено заявление российской госкорпорации "ВЕБ.РФ" (владелец "Проминвестбанка") и в рамках обеспечения иска запрещалось Государственной исполнительной службе совершать любые действия по продаже 99,77% акций "Проминвестбанка" и запрещалось бирже "ПФТС" совершать любые действия по подготовке и проведению соответствующего аукциона с продажи акций банка.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что суд первой инстанции фактически приостановил выполнение решения Арбитражного суда (Гаага, Нидерланды) от 2 мая 2018 года, разрешение на выполнение которого было предоставлено постановлением Апелляционного суда Киева от 25 сентября 2019 года и постановлением Верховного Суда от 25 января 2019 года, "что противоречит принципу обязательности исполнения решения суда, вступившего в законную силу".

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Как сообщалось, на 28 августа на фондовой бирже ПФТС уже был назначен аукцион по продаже 99,7726% акций "Проминвестбанка" (ПИБ), не он не состоялся из-за отсутствия поданных заявок от покупателей.

Вместе с этим российская корпорация ВЭБ.РФ заявила, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения спора между ВЭБом и Украиной в отношении "Проминвестбанка" запретил Украине продавать акции ПИБа.

Напомним, Государственная исполнительная служба (ГИС)выставила на продажу на бирже ПФТС 99,7726% акций ПИБа в рамках исполнения в Украине решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсации за захваченное в Крыму недвижимое имущество связанных с Игорем Коломойским компаний.

Ранее интерес к покупке активов проявило несколько компаний – ООО "ФК "Женева" и "Европейськэ ощаднэ товариство", связанные с инвесткомпанией Investohills экс-главы украинского "Альфа-банка" Андрея Волкова, а также ООО "Кредитное учреждение "Инвестиционное" Александра Зиновьева.

В июне Российский ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь его украинского дочернего "Проминвенвестбанка". ВЭБ обвинил украинские власти в нарушении положений межправительственного соглашения 1998 года о поощрении и взаимной защите инвестиций с Россией.

О намерении инициировать такое разбирательство в международном арбитраже ВЭБ объявил в сентябре 2018 года после ареста акций "Проминвестбанка" киевским судом. Суд тогда арестовал акции украинских "дочек" ВЭБа, ВТБ и "Сбербанка" во исполнение решения Гаагского арбитража по "крымскому" иску экс-главы "Приватбанка" Игоря Коломойского.

До этого сообщалось, что ВЭБ безуспешно пытался продать украинскую "дочку", которая попала под украинские санкции в марте 2017 года.

ВЭБ стал владельцем "Проминвестбанка" в 2008 году. Свои инвестиции в его развитие он оценивает в $2,7 млрд.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (43,99 млрд грн) "Проминвестбанк" занимал 10 место среди 76 действовавших банков.

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