"Укроборонпром" проверит внесенные Букиным изменения в устав "Укрспецэкспорта"

Об этом сообщил глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу концерна.

"У нас была информация об этих изменениях еще до моего назначения. Как только мы получили полномочия, сразу начали мероприятия по исправлению этих изменений. На данный момент ситуация на предприятиях-спецэкспортерах под полным контролем концерна", – сказал Абромавичус.

"Я уже дал поручение провести служебное расследование относительно обстоятельств подготовки и принятия изменений в устав и соответствия действий должностных лиц концерна, которые ввели эти изменения, требованиям действующего законодательства. По этой ситуации проводится внутреннее расследование", – добавил глава концерна.

Ранее журналистами "Бигус.инфо" была обнародована информация о подписании экс-генеральным директором Павлом Букиным приказа об изменении устава Государственной компании "Укрспецэкспорт".

Согласно обнародованной информации, изменения в устав "Укрспецэкспорта" существенно ограничивают полномочия концерна по управлению предприятиями-спецэкспортерами.

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Как сообщалось, указ о назначении Айвараса Абромавичуса главой госконцерна "Укрооронпром" президент Владимир Зеленский подписал 30 августа, уволив с этой должности Павла Букина.

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