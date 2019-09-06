Moody's повысило рейтинг энергохолдинга "ДТЭК Энерго" Ахметова

Как говорится в сообщении агентства, оценка вероятности дефолта компании также улучшена с "Ca-PD" до уровня "Caa2-PD", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Рейтинговое действие следует за улучшением прогноза до позитивного в феврале 2017 года и отражает улучшение кредитного профиля DTEK Energy и повышение странового потолка украинских евробондов с 2015 года", – указывает Moody's.

Агентство отмечает, что прогноз "стабильный" основан на ожидании Moody's, что "ДТЭК Энерго" достигнет в будущем снижения долга и стабильного поступления средств от операций, а также базируется на стабильном прогнозе Украины.

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Как сообщалось, чистая прибыль энергохолдинга "ДТЭК Энерго" по итога работы в январе-июне 2019 года составила 3,34 млрд грн, что на 38,2% (на 2,06 млрд грн) меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"ДТЭК Энерго" в 2018 годуполучило чистую прибыль 5,25 млрд грн, тогда как 2017 год компания завершила с чистым убытком в размере 2,92 млрд грн.

Доход "ДТЭК Энерго" в 2018 году составил 90,79 млрд грн, что на 35,6% меньше, чем в 2017 году (140,97 млрд грн). Валовая прибыль за прошлый год уменьшилась на 1,3% (0,25 млрд грн) по сравнению с 2017 годом – до 19,27 млрд грн.

"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК. ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.

Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

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