МВФ отменил возрастные ограничения для кандидатов на должность главы

Об этом говорится в заявлении Совета управляющих МВФ, опубликованном на сайте Фонда, передает БизнесЦензор.

"С 1951 года Устав МВФ запрещал назначение кандидата в возрасте старше 65 лет управляющим директором, а также запрещал управляющему директору занимать должность после своего 70-летия. Поправка к Уставу, принятая Советом управляющих, которая вступает в силу немедленно, приводит условия назначения управляющего директора в соответствие с условиями для членов Исполнительного совета МВФ, который возглавляет управляющий директор, и президентами группы Всемирного банка, на которую не распространяется возрастное ограничение", – сказано в заявлении.

Совет управляющих МВФ также напомнил, что процесс отбора нового главы Фонда планируется завершить до 4 октября, заявки от кандидатов принимаются до 6 сентября.

Как сообщалось, должность главы МВФ стала вакантной после того, как Кристин Лагард сложила с себя полномочия директора-распорядителя фонда из-за выдвижения на пост председателя Европейского центрального банка. В переходный период обязанности директора исполняет первый заместитель Лагард американец Дэвид Липтон.

Сняв возрастные ограничения, МВФ открывает дорогу к должности директора-распорядителя кандидату Евросоюза Кристалине Георгиевой (ей 66 лет).

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