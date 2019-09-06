Налоговая служба заметила ухудшение сбора налогов с крупного бизнеса

Об этом глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов заявил во время первого селекторного совещания, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По сравнению с Главными управлениями в областях в Офисе крупных налогоплательщиков происходит больше невыполнение поставленных бюджетных задач. Так, например, в августе выполнение индикативных показателей Офиса составило 88,9%, в то время как все ГУ выполнили индикатив в августе на уровне 96,1%", – сказано в сообщении.

По данным Налоговой службы, невыполнение Офисом крупных налогоплательщиков индикативных показателей в 2019 году повлияли несколько факторов.

"Во-первых, низкий уровень отработки плательщиков по категории рискованности "выгодоприобретатель". Как следствие, наблюдается отрицательная динамика в формировании налоговых схем с конечными выгодоприобретателями", – отмечается в сообщении.

Кроме того, Налоговая служба указывает на невыполнение индикативов по НДС. Если за январь-август 2019 года ГНС в целом выполнила индикатив по сбору НДС на уровне 104,3%, то Офис крупных плательщиков налогов – на 88,5%, что стало самым низким показателем среди всех структурных подразделений.

В-третьих, на снижение поступлений повлияло уменьшение фискальной эффективности НДС у больших налогоплательщиков через декларирование налогового кредита на уровне налоговой отчетности. Это происходит, в том числе, из-за роста случаев регистрации НН/РК с нарушением законодательно установленных сроков, что ведет к формированию налогового кредита.

"Мы систематически будем анализировать все показатели поступлений в бюджет, проводить совещания, принимать предложения от руководителей территориальных подразделений для того, чтобы максимально обеспечивать новое правительство средствами для выполнения всех запланированных экономических и социальных программ. В то же время будем усиливать борьбу с конвертационными центрами и манипулирования налоговой отчетностью по НДС", – подытожил Сергей Верланов.

Напомним, Государственная налоговая служба Украины начала свою работу 28 августа.

Как сообщалось, ранее Государственная налоговая служба опровергла заявления главы Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Евгения Бамбизова относительно налоговых претензий к ряду предприятий.

"Офис крупных плательщиков налогов ГНС возглавляет Алексей Деревянко, в то время как Евгений Бамбизов выполняет обязанности председателя комиссии по реорганизации Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы, которая находится в состоянии ликвидации. Евгений Бамбизов не является работником ГНС и не имеет никакого отношения к проведению налоговых проверок", – заявляли в ГНС.

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