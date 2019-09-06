Агрохолдинг Косюка увеличил квартальную прибыль на 38%

Об этом говорится в квартальной финансовой отчетности холдинга, обнародованной на Лондонской фондовой бирже, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Выручка холдинга во втором квартале возросла на 31% – до $510 млн, валовая прибыль сократилась на 6% – до $170 млн, операционная прибыль – на 15%, до $127 млн, EBITDA – на 6%, до $164 млн.

Согласно данным отчетности, экспортная выручка МХП во втором квартале составила $284 млн или 56% от общей выручки (за второй квартал 2018 года – $223 млн, 57% от общей выручки), операционная маржа снизилась до 25% с 39% во втором квартале 2018 года, маржа EBITDA – до 32% с 45%.

В целом за шесть месяцев 2019 года чистая прибыль МХП сократилась на 10% – до $171 млн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Выручка выросла на 36% – до $946 млн, операционная прибыль сократилась на 17% – до $177 млн, валовая прибыль – на 4%, до $251 млн, EBITDA – на 6%, до $247 млн.

Экспортная выручка за первое полугодие достигла $552 млн, что составляет 58% от общей выручки (первое полугодие 2018 года – $385 млн, 55% от общей выручки), операционная маржа снизилась до 19% с 31% в первом полугодии 2018 года, маржа EBITDA –до 26% с 38%.

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По информации группы, производство МХП куриного мяса в Украине увеличится примерно на 100 тыс. тонн в течение 2019 года после расширения второго этапа Винницкого птицеводческого комплекса. Производство главным образом направлено на экспорт с общим прогнозом экспорта куриного мяса на уровне около 380 тыс. тонн.

МХП также указывает, что производство куриного мяса на купленном в начале года словенском предприятии Perutnina Ptuj составит около 80 тыс. тонн, а его финансовые показатели превысят предварительные оценки.

Как сообщалось, агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) по итогам первого квартала 2019 года получил $33 млн чистой прибыли, что на 63% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Напомним, чистая прибыль МХП в 2018 году сократилась на 44,3% – до $128 млн, выручка увеличилась на 21% – до $1,56 млрд.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является бизнесмен Юрий Косюк.

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