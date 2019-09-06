США добились ареста российского топ-менеджера в Италии за промышленный шпионаж (обновлено)

"Ростех" подтвердил задержание сотрудника, не уточнив должность и страну задержания, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

По данным СМИ директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов был задержан в аэропорту Неаполя по запросу США и его подозревают в экономическом шпионаже.

Задержание топ-менеджера прокомментировал российский президент Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, передает Голос Америки.

"Это очень плохая практика… Я считаю, что в этом случае точно мы имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции", – сказал российский президент.

По словам Путина, ОДК разработала новый двигатель и заключила контракт с итальянской консалтинговой компанией.

Как пояснили в Минюсте США, россиянин Александр Коршунов и итальянец Маурицио Паоло Бьянки обвиняются в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны у американской авиационной компании GE Aviation (является "дочкой" General Electric), передает РБК.

Бьянки – экс-директор итальянской дочерней компании GE Aviation. Он отвечал за дела компании в Китае, России и Азии. Покинув "дочку" GE Aviation, Бьянки начал работать в компании Aernova, штаб-квартира которой находится в итальянском городе Форли.

По версии Минюста США, в период с 2013 по 2018 годы Бьянки от лица Коршунова нанимал бывших и нынешних сотрудников итальянского дочернего предприятия GE Aviation для проведения консультационных работ в интересах российской госкомпании.

В ходе консультаций для составления технического доклада сотрудники, как отмечает Минюст, использовали коммерческие тайны, которыми обладает GE Aviation. В Минюсте указывают, что Коршунову и Бьянки грозит до десяти лет тюремного заключения за сговор с целью кражи коммерческой тайны.

Российская "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК), в состав которой входит дочерняя компания "Авиадвигатель", в сентябре 2018 года была внесена в санкционный список Министерства торговли США "за действия, противоречащие национальной безопасности или интересам внешней политики Соединенных Штатов".

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