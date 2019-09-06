Компания Порошенко начала открывать кафе

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українськi новини.

"Кафе на проспекте Науки Nice on cafe – это новый проект расширения формата фирменной сети Roshen", – сказано в сообщении.

В компании уточнили, что что кафе предлагает холодные и горячие напитки, а также испанские сладости чуррос. На данный момент кафе работает в тестовом режиме.

Читайте также: Roshen Порошенко запустила бисквитный комплекс в Борисполе

Напомним, в состав корпорации Roshen входят Кременчугская, 2 Винницкие, Киевская кондфабрики, Мариупольская, которая на стадии ликвидации, а также Клайпедская кондитерская фабрика UAB Roshen (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия), Винницкий молочный завод Roshen и законсервированная Липецкая фабрика в России.

Экс-президент Петр Порошенко является конечным бенефициарным владельцем группы Roshen.

; в апреле 2016 года инвестиционная компания ICU заявила о завершении передачи в траст компании Rothschild Trust доли Порошенко в кондитерской корпорации Roshen.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram