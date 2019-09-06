Всемирный банк предложил альтернативу идее Гончарука для запуска рынка земли для фермеров

Об этом на пресс-конференции рассказал ведущий специалист финансового сектора Всемирного банка Ваге Варданян, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Частичное гарантирование кредитных взносов наилучший вариант для Украины", – сказал представитель Всемирного банка.

По словам специалиста, по меньшей мере, половина стран мира внедрила государственные частичные гарантии (ЧГ), как способ облегчить доступ к кредитам, есть также практика создания специализированных ЧГ, предназначенных именно для сельского хозяйства, например в Мексике и Колумбии.

Варданян пояснил, что при такой схеме для получения ЧГ фермер обращается за займом в банк, который анализирует заявление и определяет потребность в частичном гарантировании, далее банк обращается в Агентство гарантирования кредитов. Последнее проверяет критерии соответствия и осуществляет анализ рисков, одобряет и предоставляет частичную кредитную гарантию, получает комиссионную оплату от банка за выдачу гарантии. Далее банк предоставляет займ, обеспеченный частичными гарантиями.

Кроме того, Агентство (компания/Фонд) гарантирования кредитов обычно небанковское финучереждение с отдельным управлением.

"Во всем мире Агентства гарантирования являются государственными, возможно софинансирование, государственно-частное партнерство, но речь идет о присоединении уже после первого года работы структуры", – отметила директор ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

По оценке Всемирного банка, для частичного гарантирования затрат фермеров на покупку земли необходимо около $500 млн. При этом гарантировать предлагается до 50% суммы займа. Как правило, гарантии предоставляются не более чем на семь лет.

Ориентировочно, по подсчетам ВБ, до конца октября этого года можно успеть разработать и согласовать со всеми заинтересованными сторонами необходимую документацию для запуска компании, а создать саму компанию – в октябре-феврале 2019 года.

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Министр финансов Оксана Маркарова на пресс-конференции отметила, что предложенная модель может быть приоритетной, если в его финансировании будут участвовать международные партнеры.

"Если у нас будут международные партнеры, которые будут готовы дофинансировать Фонд вместе с государством, тогда опция его создания становится более приоритетной, потому что мы сможем быстрее собрать ресурс, если только на госрезервы – то есть несколько опций", – отметила Маркарова.

Кроме того, по словам министра, сейчас Минфин проводит анализ расходов – смотрит как можно переориентировать нынешние программы на поддержку фермеров, в том числе, и на покупку земли.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Алексей Гончарук рассказывал, что земельная реформа, которую готовит правительство, будет предусматривать допуск иностранных компаний к рынку сельскохозяйственных земель.

При этом премьер подчеркнул, что государство должно создать условия для небольших фермеров, чтобы у них были возможности для покупки земельных участков. По словам Гончарука, для небольших фермеров государство должно компенсировать процентную ставку по кредиту для покупки земли, чтобы украинские предприниматели могли занимать средства на эти цели дешевле кредитов для иностранных компаний.

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