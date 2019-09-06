Нацбанк может выпустить новую монету в 5 гривен уже осенью

Об этом сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас я не готов сказать, когда будет выпуск (монет, – ред.) 5 грн. Но думаю, это ожидается осенью", – сказал глава НБУ.

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Как сообщалось, ранее Смолий рассказал, что Национальный банк в 2019 году планирует отчеканить по 100 млн штук монет достоинством 5 и 10 гривен.

При этом в прошлом году было отчеканено 140 млн штук монет по 1 гривне и 145 млн штук по 2 гривни, еще по 80 млн монет этих номиналов планировалось отчеканить в текущем году.

Напомним, монеты 1 и 2 гривни были выпущены в обращение в 2018 году, монеты 5 и 10 гривен планировалось ввести в 2019 – 2020 годах.

НБУ с 1 октября 2019 года выводит из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 коп. и постепенно будет выводить из обращения монету номиналом 25 коп., однако пока она останется платежным средством.

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