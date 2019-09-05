Под Чернобылем приняли на захоронение первые 120 упаковок радиоактивных отходов. ФОТО

Об этом говорится в сообщении Госагентства по управлению Зоной отчуждения, передает БизнесЦензор.

Отходы принимаются в специально оборудованное хранилище твердых радиоактивных отходов.

"Строительство завода по переработке жидких радиоактивных отходов, которые образовались во время снятия ЧАЭС с эксплуатации, финансировалось из Счета ядерной безопасности, администратором которого является Европейский банк реконструкции и развития. Основным обязательством Украины было введение завода в эксплуатацию, но изменения в украинских строительных нормах и необходимость соблюдения всех требований долгосрочной радиационной безопасности замедлили путь к его промышленной эксплуатации. Долгое время он имел статус "долгостроя" зоны отчуждения. Но два месяца назад мы официально начали его промышленную эксплуатацию и уже видим реальные результаты работы завода. Кроме того, в начале этого года мы завершили строительство еще одного "долгостроя" - первой очереди комплекса производств "Вектор", одно из хранилищ которого принимает эти отходы от ЧАЭС. Сегодня констатируем - 120 упаковок были успешно приняты на "Вектор", и в ближайшее время завод и хранилище должны выйти на полную производственную мощность", - отметил председатель Агентства Виталий Петрук.

Он также подчеркнул, что хранилище на комплексе "Вектор" обеспечит 300 лет безопасного хранения отходов.

Проектная мощность завода по переработке жидких радиоактивных отходов - 42 упаковки (бочки объемом 200 литров) в сутки. При условии бесперебойного функционирования завода на протяжении всех 250 рабочих дней это 10,5 тыс. упаковок в год.

После переработки отходы находятся в зале выдержки на промплощадке ЧАЭС. Затем происходит радиационный контроль в соответствии с критериями приема на захоронение и упаковки направляют на специально оборудованное приповерхностное хранилище твердых радиоактивных отходов.

Производственная мощность СОПХТРО на сегодня, с учетом всего комплекса процедур КВ "Вектор", составляет около 24 упаковок в день. Общий объем хранилища составляет 71280 кубометров и дает возможность разместить в отсеках РАО объемом 50210 кубометров при годовой производительности - 704 контейнера КТЗ-3.0(15) и 8759 бочек с отходами.

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