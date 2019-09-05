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05.09.19 20:36

Под Чернобылем приняли на захоронение первые 120 упаковок радиоактивных отходов. ФОТО

На комплексе производств "Вектор" приняли первые 120 упаковок радиоактивных отходов (РАО), образующихся при переработке жидких РАО в процессе снятия Чернобыльской АЭС с эксплуатации.

Под Чернобылем приняли на захоронение первые 120 упаковок радиоактивных отходов. ФОТО

Об этом говорится в сообщении Госагентства по управлению Зоной отчуждения, передает БизнесЦензор.

Отходы принимаются в специально оборудованное хранилище твердых радиоактивных отходов.

Под Чернобылем приняли на захоронение первые 120 упаковок радиоактивных отходов 01

"Строительство завода по переработке жидких радиоактивных отходов, которые образовались во время снятия ЧАЭС с эксплуатации, финансировалось из Счета ядерной безопасности, администратором которого является Европейский банк реконструкции и развития. Основным обязательством Украины было введение завода в эксплуатацию, но изменения в украинских строительных нормах и необходимость соблюдения всех требований долгосрочной радиационной безопасности замедлили путь к его промышленной эксплуатации. Долгое время он имел статус "долгостроя" зоны отчуждения. Но два месяца назад мы официально начали его промышленную эксплуатацию и уже видим реальные результаты работы завода. Кроме того, в начале этого года мы завершили строительство еще одного "долгостроя" - первой очереди комплекса производств "Вектор", одно из хранилищ которого принимает эти отходы от ЧАЭС. Сегодня констатируем - 120 упаковок были успешно приняты на "Вектор", и в ближайшее время завод и хранилище должны выйти на полную производственную мощность", - отметил председатель Агентства Виталий Петрук.

Под Чернобылем приняли на захоронение первые 120 упаковок радиоактивных отходов 02

Он также подчеркнул, что хранилище на комплексе "Вектор" обеспечит 300 лет безопасного хранения отходов. 

Проектная мощность завода по переработке жидких радиоактивных отходов - 42 упаковки (бочки объемом 200 литров) в сутки. При условии бесперебойного функционирования завода на протяжении всех 250 рабочих дней это 10,5 тыс. упаковок в год.

После переработки отходы находятся в зале выдержки на промплощадке ЧАЭС. Затем происходит радиационный контроль в соответствии с критериями приема на захоронение и упаковки направляют на специально оборудованное приповерхностное хранилище твердых радиоактивных отходов.

Производственная мощность СОПХТРО на сегодня, с учетом всего комплекса процедур КВ "Вектор", составляет около 24 упаковок в день. Общий объем хранилища составляет 71280 кубометров и дает возможность разместить в отсеках РАО объемом 50210 кубометров при годовой производительности - 704 контейнера КТЗ-3.0(15) и 8759 бочек с отходами.

Под Чернобылем приняли на захоронение первые 120 упаковок радиоактивных отходов 03

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