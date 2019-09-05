На Мальдивах запустили крупнейшую в мире солнечную электростанцию в море

Об этом сообщают ЭлектроВести, передает БизнесЦензор.

Энергия установки SolarSea от компании SwimSol используется для нужд расположенного на острове пятизвездочного отеля.

Это не первый опыт использования солнечной энергии на Диду-Финолу. Ранее местный курорт уже установил солнечные батареи на крышах строений. Однако теперь речь идет о намного более мощной установке, в состав которой входят 12 плавающих в море панелей, защищенных от волн, штормов и соленой воды.

Благодаря новой электростанции выработка солнечной энергии на остове выросла на 40% и достигла 678 кВт/ч. Этого достаточно, чтобы запитать все гостевые виллы в часы пик.

Альтернатива солнцу - дизельные генераторы. Технология позволяет сэкономить до 260 000 литров дизельного топлива в год, так что это не только выгодно, но и полезно для окружающей среды. Помимо сокращения выбросов углекислого газа, платформы SolarSea предоставляют убежище для молодых рыб.

Владельцы острова намерены дополнительно нарастить выработку энергии солнца.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект увеличил эффективность солнечных панелей без дополнительных вложений

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram