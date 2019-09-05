Google оштрафовали на рекордные $170 миллионов из-за нарушений приватности детей на YouTube

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что Google предлагает свою видеоплатформу YouTube рекламодателям в качестве площадки для размещения рекламы. При этом Google знает, что многие каналы пользуются популярностью у более молодой аудитории. Также утверждается, что компания отслеживала историю просмотров детей, чтобы показывать им рекламу, что нарушает Закон о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA).

В рамках урегулирования ситуации требуется, чтобы Google внесла изменения в свою деловую практику. Например, рекомендуется внедрить требование, чтобы авторы помечали контент, предназначенный для более молодой аудитории. Кроме того, требуется прекратить сбор данных в видео, предназначенных для несовершеннолетних. Неясно, как YouTube определяет контент, предназначенный для несовершеннолетних, но в блоге говорится, что алгоритмы сервиса будут стремиться помечать контент, который "акцентирует внимание на детских персонажах, темах, игрушках или играх".

В своем блоге администрация YouTube рассказала о некоторых новшествах, которые будут внедрены на платформе в ответ на урегулирование данной ситуации. Отмечается, что через четыре месяца сервис будет обрабатывать данные всех, кто просматривает детский контент на YouTube, как данные о ребенке, независимо от возраста пользователя. Сбор и использование данных в видео с детским контентом будет ограничен только тем, что необходимо для поддержки работы сервиса. YouTube также отмечает, что комментарии и уведомления больше не будут доступны для детского контента. Платформа также прекратит показ целевой рекламы на этом типе контента.

Штраф в размере $170 млн является крупнейшим на сегодняшний день штрафом за нарушение COPPA. Вместе с тем далеко не все остались довольны таким исходом дела. Например, сенатор Эд Маркей, который является автором COPPA, пристыдил FTC за то, что ведомство не пошло дальше в наказании Google и не ввело в действие "новые критические правила ответственности". Он считает, что компания легко отделалась, а новые требования к платформе "не соответствуют тому, что необходимо для превращения YouTube в безопасное и здоровое место для детей". Комиссар от демократической партии Ребекка Келли Слотер также раскритиковала соглашение, заявив, что предложенные изменения сделают YouTube лишь немного более безопасным для детей, но без контроля неуместного контента (для детской аудитории) YouTube все равно не будет "достаточно безопасным".

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram