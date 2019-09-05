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05.09.19 19:03

BlaBlaCar назвал самые популярные летние направления в Украине

Сервис BlaBlaCar назвал наиболее популярные карпулинговые маршруты, которыми пользовались украинцы летом 2019 года.

blablacar

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные компании, передает БизнесЦензор.

Так, самым оживленным направлением по Украине и ближайших странах среди пользователей сервиса BlaBlaCar стало Киев-Чернигов.

"Примечательно, что Одесса, которая в прошлом году возглавляла топ летних направлений, в 2019 году по количеству предложенных мест оказалась на втором месте списка", - рассказали в компании.

В топ-5 популярных направлений вошли: Киев-Одесса, Киев-Черкассы, Николаев-Одесса, Ивано-Франковск-Львов.

Помимо этого, в BlaBlaCar отмечают высокую активность по направлениям Луцк-Львов, Киев-Прилуки, Киев-Львов, Житомир-Киев, Львов-Червоноград.

Количество мест, предложенных автовладельцами, на платформе BlaBlaCar выросло на 25% в сравнении с 2018 годом, а самым активным летним месяцем для путешествий оказался август.

Среди курортных регионов одним из наиболее популярных маршрутов стал Буковель. За три месяца лета украинцы предложили около 7 тыс. мест в своих автомобилях, что на 30% больше, чем в 2018 году.

Летом 2019 года украинцы ездили на BlaBlaCar в курортные города и поселки страны, среди которых были Бердянск (Запорожская область), Кирилловка (Запорожская область), Железный порт (Херсонская область), Затока (Одесская область), Южное (Одесская область).

На характер поездок украинцев влияет безвизовый режим с европейскими странами. Из Украины пользователи ездят в Краков, Варшаву, Москву, Белгород, Вроцлав и Будапешт. Находясь за границей, чаще всего украинцы пользуются сервисом BlaBlaCar в Польше.

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