Недопоступления общего фонда бюджета с начала года составили более 46 миллиардов, – Счетная палата

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение Государственного бюджета Украины за восемь месяцев текущего года, передает БизнесЦензор.

"Который месяц подряд мы констатируем три основные составляющие недопоступлений. За восемь месяцев этого года план доходов не выполнен на 30,8 млрд грн, государственных заимствований – на 17,7 млрд грн и приватизации государственного имущества – на 6,0 млрд грн", – подчеркнул Пацкан.

Он отметил, что причин невыполнения плана доходов несколько – завышенные при формировании госбюджета плановые показатели по отдельным налогам, курс гривни, темпы роста импорта товаров.

"Что касается налогов. План доходов не выполнен прежде всего за счет налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров на 26,2 млрд грн, или 12,4%, и акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) – на 10,4 млрд грн, или 21,2 %", – добавил Пацкан.

При этом, подчеркнул Пацкан, в среднем за январь-август курс гривни составлял 26,6 грн за доллар США, в то время как при определении показателей государственного бюджета учтены 28,2 грн за доллар США. Остаются ниже прогнозируемых на год и темпы роста импорта товаров.

Глава Счетной палаты также добавил, что за январь-август 2019 года расходы государственного бюджета не выполнены на 56,4 млрд грн, или 8,6% .

"Это следствие низкого качества планирования расходов. А это влечет за собой неэффективное использование средств, в отдельных случаях нецелевое использование бюджетных расходов и их постоянное перераспределение в течение года", – подчеркнул Пацкан.

Он отметил, что за восемь месяцев текущего года меньше, чем запланированные расходы на обслуживание государственного долга – на 13,9 млрд грн (16,1%); трансферты местным бюджетам – на 5,8 млрд грн (3,3%); оплату труда с начислениями – на 4,7 млрд грн (3,5%); обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера по бюджетной программе Министерства здравоохранения Украины – на 3,8 млрд грн (68,6%); инвестиционные программы и проекты государственного фонда регионального развития – на 3,3 млрд грн (77,5%).

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