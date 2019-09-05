Экспорт зерновых в новом сезоне превысил 10 миллионов тонн

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает БизнесЦензор.

В частности, экспортировано 6,1 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной – почти 4,3 млн тонн, фуражной – более 1,8 млн тонн ), ячменя – почти 2,2 млн тонн, кукурузы –1,7 млн тонн.

Как отмечают в ведомстве, за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано всего 6,8 млн тонн зерновых. В частности, 3,7 млн тонн пшеницы (в том числе 2,1 млн тонн продовольственной и 1,5 млн тонн – фуражной), 1,6 млн тонн ячменя и 1,3 млн тонн – кукурузы.

Также с начала текущего маркетингового года было экспортировано 1,8 млн тонн масличных культур, тогда как за аналогичный период прошлого маркетингового года их было экспортировано 1,2 млн тонн.

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Украина в 2018/2019 маркетинговом году экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, что на 23% больше, чем за предыдущий МГ.

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