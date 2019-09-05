Мировые цены на продовольствие за август снизились на 1,1%, – ФАО

Об этом сообщается в обзоре организации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Падение цен продолжается третий месяц подряд. В августе оно обусловлено резким падением цен на сахар и основные зерновые культуры, поясняет ФАО.

Индекс цен на зерновые составил 157,6 пункта, что на 6,4% (на 10,8 пункта) ниже показателя июля и на 6,6% (11,1 пункта) меньше, чем в июле прошлого года. Это связано с резким снижением цен на пшеницу и основные виды фуражного зерна, особенно кукурузы. Понижательная тенденция цен на пшеницу сохраняется, это связано с большими объемами экспортного предложения и ростом конкуренции между основными экспортерами. Котировки кукурузы резко упали в августе в связи с ожиданиями гораздо большего, чем предполагалось ранее, урожая в США.

Индекс цен на растительные масла составил 133,9 пункта, что на 5,9% (7,5 пункта) выше, чем в июле и является самым высоким показателем за последние 11 месяцев. Это повышение отражает рост цен на пальмовое и ряд других масел. Мировые котировки пальмового масла резко подскочили из-за восстановления мирового импортного спроса и меньших, чем ожидалось, складских запасов в Малайзии.

Индекс цен на мясо в августе составил 179,8 пункта, это на 0,5% (почти на 1 пункт) выше пересмотренного значения за июль. В августе отмечался дальнейший рост котировок свинины в связи со стабильно высоким импортным спросом в Азии, особенно со стороны Китая, где внутреннее производство свинины по-прежнему ограничено из-за африканской чумы свиней (АЧС).

Несмотря на большой импортный спрос, котировки цен на мясо птицы и баранину остаются без изменений под влиянием роста экспортного предложения со стороны ведущих регионов-производителей. Объемы мировой торговли говядиной стабильны, однако котировки цен на нее в долларах несколько упали, отражая ослабление национальных валют некоторых стран-экспортеров.

Индекс цен на молочную продукцию составил 194,5 пункта, что на 0,5% (1 пункт) выше июльского показателя. Котировки цен на сыр, обезжиренное сухое молоко и цельное сухое молоко выросли под влиянием роста импортного спроса на продукцию с короткими сроками поставки. Цены на масло, напротив, продолжают падать третий месяц подряд в связи с вялым спросом.

Индекс цен на сахар составил 174,8 пункта, что на 4% (7,3 пункта) ниже, чем в июле. Очередное снижение главным образом обусловлено ослаблением бразильского реала, что стимулирует экспорт сахара. Дополнительным фактором падения котировок сахара стали ожидания увеличения поставок из Индии и Мексики.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.

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