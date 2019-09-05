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05.09.19 20:15

Автоматы Kyiv Smart Card уже работают на 15 станциях метро Киева

Автоматы для продажи и пополнения Kyiv Smart Card по состоянию на 5 сентября подключены и работают уже на 15 станциях Киевского метрополитена.

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Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"Подобная опция на остальных станциях столичной подземки появится до 31 октября. На сегодня в метрополитене установлено 207 программно-технических комплексов самообслуживания. Также продолжается работа и по установке автоматов на остановках наземного транспорта. Всего с начала года почти 50 млн поездок было совершено с использованием Kyiv Smart Card. Динамика продаж карточек ежемесячно растет", - проинформировал Давтян.

Автоматы Kyiv Smart Card уже работают на 15 станциях метро Киева 01

С 30 октября полностью выводятся из обращения и не будут функционировать в качестве платежного средства для проезда в метро жетоны.

Также постепенно будут выводиться из обращения карточки метро ("зеленые проездные"). От продажи и пополнения карт метро уже отказались на станциях "Крещатик" (центральный выход), "Театральная", "Майдан Независимости", "Академгородок" (выход в сторону магазина NOVUS), "Лесная" (выход к ТЦ "Дарынок"), "Арсенальная", "Теремки" (выход к ТЦ "Магеллан"), "Сырец", "Почайна" (выход к просп. С. Бандеры) и "Площадь Льва Толстого".

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