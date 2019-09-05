Запас газа на зиму по акционной цене на Черниговщине создали более 500 семей

Как сообщает пресс-служба компании, основная масса заказов осуществлена онлайн через "Личный кабинет", передает БизнесЦензор.

В целом, начиная с 23 августа, жители области заказали свыше 350 тысяч кубометров голубого топлива по летней цене, зафиксированной на уровне 5995,53 грн за 1000 кубов.

Почти 90% клиентов отдали предпочтение более простой процедуре и оформили заявку на акционный газ через свой личный кабинет на сайте 104.ua. Через Центры обслуживания клиентов акционное предложение заказали менее 100 клиентов.

При этом за консультациями в газовую компанию обратились более 11 тысяч заинтересованных потребителей.

"Сейчас мы видим, что цена газа упала до годового минимума. В отличие от прошлогодней, разница составляет около 2 грн на кубометре. Обычно с наступлением отопительного сезона, когда спрос на газ увеличивается, растет и его стоимость. Поэтому данное предложение позволит нашим клиентам существенно сэкономить на платежах и не беспокоиться о колебаниях цен", – отметил директор ООО "Черниговгаз Сбыт" Иван Луста

"Кстати, в любой зимний месяц, если Кабмином будет установлена цена меньше чем акционная, объемы будут считаться по ее низшему уровню. И люди ничего не потеряют", – подчеркнул руководитель предприятия.

В компании отмечают, что в акционной цене не учтены услуги по доставке энергоносителя, так как в зависимости от региона они отличаются. Стоимость этих услуг будет отдельно указана в комбинированном счете и участнику акции нужно будет ежемесячно платить только эту часть.

Воспользоваться предложением может любой потребитель, не имеющий долгов за газ, в том числе получатели льгот и субсидий. Для этих категорий граждан отличие будет заключаться лишь в сроках получения компенсаций, которые зависят от наличной или безналичной формы госпомощи. Чтобы получить более подробные разъяснения по этому вопросу, потребителям газа нужно обращаться к специалистам соцзащиты.

Кроме "Личного кабинета" оформить акцию можно в Центрах обслуживания клиентов. Для этого нужно иметь при себе паспорт, идентификационный код и актуальные показания своего газового счетчика. Покупка будет подтверждена после 100% оплаты заказанных объемов, которую нужно провести не позднее 25 сентября.

Пользоваться зарезервированным газом можно будет с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года. Если выкупленное в рамках акции топливо будет израсходовано до 1 апреля, потребитель сможет докупить необходимые объемы по цене сбытовой компании, действующей на то время. Домохозяйства, которые не используют предоплаченный газ, смогут воспользоваться остатком средств.

Напомним, основной сферой деятельности ООО "Черниговгаз Сбыт" является поставка природного газа. Компания законодательно определена поставщиком газа со специальными обязанностями всем бытовым потребителям на территории Черниговской области.

Клиентами компании являются более 356 тысяч семей, 1146 предприятий промышленности и комбыта, 292 бюджетных учреждения и 66 религиозных организаций.

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