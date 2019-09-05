Евросоюз разблокировал поставки украинских фруктов и овощей

Как передает БизнесЦензор, об этом экс-глава Минагрополитики Ольга Трофимцева сообщила на своей странице в сети Facebook.

Трофимцева уточнила, что соответствующее решение опубликовано на сайте Еврокомиссии. Эту информацию также подтвердили в Госпродпотребслужбе.

Она напомнила, что соответствии с Директивой Совета ЕС 2019/523 с 1 сентября изменены условия импорта ряда свежих фруктов и овощей, в том числе для поставляемых из Украины это яблоки, груша, слива, перец, паслен, томаты и баклажан. В соответствии с Директивой указанная продукция может экспортироваться из официально установленных мест производства, свободных от определенных вредных организмов, или из зон или стран свободных от этих вредных организмов.

Трофимцева отметила, что украинские производители могли продолжать поставлять продукцию в ЕС, получив от Госпотребслужбы подтверждение, что конкретное место производства продукции свободно от вредителей.

Чтобы получить разрешение экспортировать украинские овощи и фрукты в ЕС со всей территории страны Госпотребслужба направила в Европейскую комиссию письмо с просьбой признать Украину страной свободной от определенных в директиве карантинных организмов.

"Вчера были дополнительно проведены переговоры с представителями Европейской комиссии, сообщили, что решение о включении Украины в список стран которые признаны как свободные от вышеупомянутых организмов будет принято в ближайшее время", – отметила Трофимцева.

Как сообщалось, накануне Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА) заявила, что с 1 сентября импортеры фруктов в странах ЕС отказываются от закупок яблока и груши из Украины и других стран, не входящих в Евросоюз, в связи со вступлением в силу новой директивы.

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