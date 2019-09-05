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05.09.19 15:42

Нацсовет подаст в суд для лишения лицензии телеканала NewsOne Медведчука

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины принял решение обратиться в суд относительно аннулирования лицензии телеканала NewsOne.

Нацсовет подаст в суд для лишения лицензии телеканала NewsOne Медведчука

Как сообщается на сайте телеканала, члены Нацсовета проголосовали за такое решение единогласно, передает БизнесЦензор.

"Мы обсудили между собой все детали, учли многие вещи, которые нам показались важными. Вопрос очень сложный и требует взвешенных решений. Национальный совет сделал все, что от нас зависит. Мы применили все наши полномочия, что утвердить данное решение", – отметила исполняющая обязанности руководителя регулятора Ольга Герасимюк.

"Первый пункт решения мы немного переформулировали. Теперь он звучит так: "Признать разжигание национальной, расовой или религиозной вражды или ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире ТОВ "Новини 24 години" в период с 6 июня 2019 года по 8 июля 2019 года", – уточнила Герасимюк.

Как сообщалось, в июле Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил провести внеплановую выездную проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") в связи с заявлениями канала о планах провести телемост с запрещенным к трансляции на территории Украины российским телеканалом "Россия 1".

Ранее временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой созвать внеочередное заседание СНБО в связи с намерением NewsOne провести телемост с каналом "Россия 1".

Также глава СБУ предлагает инициировать перед Антимонопольным комитетом применение мер по демонополизации информационного пространства со стороны медиахолдинга "Новости".

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Напомним, новосозданный медиахолдинг "Новости" 14 июня сообщил, что нардеп Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK – компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации".

В декабре Тарас Козак стал официальным владельцем всех входящих в "112 Украина" шести телеканалов. В декларации Козак указал их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн.

Ранее Козак также купил телеканал NewsOne, в отношении которого, как и в отношении телеканалов группы "112 Украина", Верховная Рада потребовала от СНБО ввести санкции.

Козак входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука и входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Брат Тараса Козака Богдан совместно с братом Виктора Медвчедука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий, в частности, "Керамбуд" и "Капитал плаза".

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