Созданные группой "Приват" долги на "Укрнафте" будет платить государство, – Куюн

Об этом сообщил директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн, передает БизнесЦензор со ссылкой на 5 канал.

В интервью журналистам эксперт топливного рынка предоставил объяснение: такие суммы компания сформировала заведомо в течение последних пяти лет. К неуплате ренты добавились начисления фискальных органов, до того около 20 млрд грн было выведено из компании. Это дело сейчас расследуется НАБУ.

Сейчас для погашения долгов "Укрнафты" НАК "Нафтогаз" разработал специальную схему, где "долги, созданные группой "Приват" в 2015 году, должно погасить государство за счет "Нафтогаза" и государственного бюджета", сказал Куюн. И это при том, что в структуре собственности есть несколько частных акционеров.

Из открытых источников известно, что с 1998 года НАК "Нафтогаз Украины" владеет контрольным пакетом 50+1 акция ПАО "Укрнафта", 42% акций принадлежит структурам Игоря Коломойского, и еще 8% другим акционерам, зарегистрированным в офшорных зонах на Кипре.

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