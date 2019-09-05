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05.09.19 15:01

"Укроборонпром" впервые выбрал аудитора для проверки отчетности

Международная аудиторская компания Baker Tilly Ukraine стала победителем аукциона на проведение аудита консолидированной отчетности государственного концерна "Укроборонпром".

"Укроборонпром" впервые выбрал аудитора для проверки отчетности

Об этом свидетельствуют результаты аукциона, который проходил на электронной платформе публичных закупок Prozorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу концерна.

К участию в торгах были допущены два участника, входящие в перечень крупнейших мировых аудиторских компаний – Ernst&Young и Baker Tilly Ukraine.

"Это станет первым консолидированным аудитом Концерна за всю историю его существования. До этого международные аудиты проводились только в отдельных предприятиях-участниках концерна", – отмечается в сообщении.

В частности, Baker Tilly Ukraine уже проводила независимый финансовый аудит государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт", которая входит в состав ГК "Укроборонпром".

Напомним, процесс поиска аудитора для "Укроборонпрома" продолжался с 2017 года.

Тендерную комиссию по отбору аудитора возглавлял глава госконцерна Айварас Абромавичус, который до последнего времени возглавлял набсовет "Укроборонпрома".

"Мое видение – аудиторы должны начать работать в концерне до конца текущего года. Сейчас создаем для них эти условия", – отметил Абромавичус.

Проведение международного аудита финансовой деятельности концерна с привлечением международных экспертов он назвал главной задачей на ближайшую перспективу.

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Как сообщалось, указ о назначении Айвараса Абромавичуса главой госконцерна "Укрооронпром" президент Владимир Зеленский подписал 30 августа, уволив с этой должности Павла Букина.

Напомним, ранее глава набсовета госконцерна Айварас Абромавичус заявил, что на должность главы правления "Укроборонпрома" уже отобрано три кандидата, которые проходят спецпроверку после собеседования в Офисе президента.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа", член наблюдательного совета "Укроборонпрома" Давид Арахамия заявил, что для назначения нового главы "Укроборонпрома" необходимо провести прозрачный конкурс, а пока что можно назначить временного и.о. руководителя госконцерна для решения существующих проблем.

Напомним, В начале июля президент Владимир Зеленский назначил членами Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Давида Арахамию и Андрея Загороднюка.

10 июля министр экономического развития в 2014-2016 годах Айварас Абромавичус избран главой наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром", в который он был введен 12 июня указом президента Владимира Зеленского.

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