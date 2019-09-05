Ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Киев" обойдется в 33 миллиона

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию авиапредприятия, передает БизнесЦензор.

В сумму 33 млн грн входит стоимость ремонта не только ВПП, но и двух рулежных дорожек - №1 и №2.

Как уже сообщалось ранее, работы на ВПП продлятся в течение 10 дней - с 2 по 12 сентября. Рейсы, перенесенные из аэропорта "Киев", будут распределены в "Борисполе" между терминалами D и F. Из терминала D будут вылетать пассажиры Alitalia, Pegasus Airlines, "Мотор Сич". Рейсы Belavia и LOT (из Жулян) также будут обслуживать в терминале D.

В терминале F будут обслуживаться рейсы авиакомпаний Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling Airlines.

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