"Кернел" Веревского расширил кредитную линию европейских банков на $100 миллионов

Об этом говорится в сообщении компании на Варшавской фондовой бирже, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, 3 сентября "Кернел" заключил соглашение об изменении и пересмотре своей предэкспортной кредитной линии от 16 октября 2017 года.

Так, срок действия существующих траншей был продлен на один год: на $200 млн – до 31 августа 2022 года, на $90 млн – до 31 августа 2020 года. Кроме того, общий доступный лимит по кредитной линии был увеличен до $390 млн путем дополнительного транша в размере $100 млн со сроком погашения 31 августа 2021 года.

Средства предоставляются для финансирования потребностей оборотного капитала в сфере производства подсолнечного масла в Украине.

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"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла. Земельный банк "Кернел" в Украине составляет 550 тыс. га. Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года.

Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,93%. Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает бывший народный депутат Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

"Кернел" в третьем квартале 2019 финансового года (ФГ, июль-2018 - июнь-2019), получил $25,9 млн чистой прибыли против $39,1 млн чистого убытка за аналогичный период прошлого года.

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