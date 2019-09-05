Миссия МВФ вернется в Украину на следующей неделе, – Смолий

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий сообщил во время брифинга по монетарной политике.

"Мы ожидаем приезд миссии МВФ на следующей неделе. В первую очередь это будут переговоры о параметрах программы, то есть ее срока и объема. Мы надеемся на успешное завершение таких переговоров", – сказал Смолий.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что визит миссии Международного валютного фонда в Украину ожидается с 10 по 24 сентября этого года.

Ранее Гончарук сообщал, что правительство намерено договорится с МВФ о новой 3-4-летней программе сотрудничества.

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По оценке Национального банка Украины (НБУ), Украине нужна новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом на сумму $5-10 млрд. Первые $2 млрд по новой программе НБУ расчитывает получить до конца года.

Напомним, миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Киеве 30 мая. Согласно итоговому заявлению главы миссии Рона ван Родена, МВФ готов продолжить переговоры после проведения парламентских выборов и формирования нового правительства.

В апреле первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова расчитывала, что Украина может получить транш по программе stand by Международного валютного фонда в июне 2019 года по итогам визита миссии Фонда.

В целом НБУ прогнозировал в 2019 году поступления от Международного валютного фонда двумя траншами всех оставшихся $2,6 млрд кредита по 14-месячной программе stand by, открытой в декабре прошлого года. В частности, первый транш на $1,3 млрд планировалось получить в мае, второй на такую же сумму – в сентябре.

Действующая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

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