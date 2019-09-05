Новые требования к энергоэффективности жилых домов вступят в силу с 1 декабря

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Проектирование жилых домов с классом энергоэффективности не ниже "С" позволит экономить до 40% на энергии", – отметил Парцхаладзе.

По словам чиновника, обновленные стандарты будут распространяться на новое строительство и реконструкцию жилья.

"Весь прогрессивный мир движется в направлении энергосбережения, и мы должны перенимать этот положительный опыт. 23 июля прошлого года вступили в силу изменения в закон "Об энергетической эффективности зданий", в котором внедрены европейские требования к энергоэффективности и введены классы энергоэффективности зданий от A до G. Соответственно, эти принципы были учтены при обновлении ГСН по жилых домов", – пояснил заместитель министра.

Согласно новым ГСН, жилые дома и встроенные в них помещения общественного назначения следует проектировать классом энергоэффективности не ниже "С" с учетом требований ГСН В.2.6-31:2016 "Тепловая изоляция зданий".

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