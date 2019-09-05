"Укрзализныця" назначила специальный поезд на фестиваль дерунов

На тот же день назначен дополнительный поезд №898 Коростень - Киев-Пассажирский, который поможет посетителям фестиваля доехать обратно, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу железнодорожной компании.

Поезд №896 отправится из Шостки 14 сентября в 1:48, достигнет Киева в 7:53 и прибудет в Коростень в 10:25. В обратном направлении поезд №898 отправится из Коростеня в 16:55 и прибудет на станцию ​​Киев-Пассажирский в 19:39.

Поезд будет курсировать с остановками на станциях Киев-Волынский, Святошин, Буча, Клавдиево, Бородянка, Тетерев, Малин и другие.

Фестиваль дерунов проходит ежегодно во вторую субботу сентября в городском парке Коростеня.

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