Партия Зеленского предложила подчинить Бюро финансовых расследований Минфину

Согласно документу, Кабмин назначает главу органа и увольняет по предложению министра финансов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Для обеспечения прозрачности и беспристрастности при отборе кандидатов на должность руководителя Бюро финансовых расследований министр может объявлять консультативный конкурс", – сказано в тексте законопроекта.

В частности, предложено установить, что руководителем Бюро может быть гражданин Украины с высшим юридическим или экономическим образованием и стажем работы не менее 15 лет (опыт работы на руководящих должностях в органах власти или на предприятиях независимо от формы собственности, в том числе за границей, не менее пяти лет). При этом кандидат должен владеть государственным и двумя иностранными языками.

Законопроект предполагает назначение главы Бюро сроком на пять лет без права занимать эту должность два срока подряд.

Законопроект предусматривает создание не более семи территориальных управлений в формате отдельных юрлиц. В структуре Бюро также предполагается создать подразделение детективов, информационно-аналитическое, оперативное, оперативно-техническое и другие подразделения.

Предельную численность сотрудников органа должен устанавливать Кабмин, причем она может изменяться в зависимости от уровня преступности.

К основной подследственности Бюро предлагается отнести уголовные правонарушения по 25 статьям Уголовного кодекса. Среди них – незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров (ст. 205), фиктивное предпринимательство (ст. 204), фиктивное предпринимательство (ст. 205), подделка документов, предоставляемых для проведения госрегистрации юрлица и ФЛП (ст. 205-1), уклонение от уплаты налогов (ст. 212), уклонение от уплаты ЕСВ и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование (ст. 212-1).

Бюро также будет расследовать нецелевое использование бюджетных средств (ст. 210), выдачу нормативно-правовых актов, которые сокращают поступления в бюджет или увеличивают его расходы (ст. 211), доведение до банкротства (ст. 219), подделку негосударственных ценных бумаг (ст. 224), незаконное использование товарного знака, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара (ст. 229).

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Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в понедельник, 2 сентября, решил ликвидировать Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины (также известный как УБЭП).

Перед этим президент Владимир Зеленский поручил до 1 октября принять Закон о создании Службы финансовых расследований (СФР), которая должна заменить все подразделения силовых органов, которые сейчас занимаются расследованиями в экономической сфере.

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк сообщал, что на рассмотрение Верховной Рады будет вынесен законопроект о создании Службы финансовых расследований (СФР), разработанный Министерством финансов в 2016 году.

Тогда этот законопроект критиковал министр внутренних дел Арсен Аваков, который выступил против подчинения Службы финансовых расследований Министерству финансов.

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